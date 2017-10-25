المجلس العام الماروني: يجب الشكر للمواقف المشرفة.. مواقف الراعي من قضية النازحين نابعة من حرصه على التصدي لخطر وجودي

أبدى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن حرصه على “تفهم منطلقات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الكيان اللبناني بتعدده وتوازناته في المواقف التي أطلقها أخيرا، والتي تجنت تداعياتها على قامة روحية ووطنية”. وقال الخازن في تصريح: “هل يجوز التجني على مواقف البطريرك الراعي لتناوله موضوعا مصيريا على مستقبل الكيان اللبناني […] أقراء المزيد من المصدر