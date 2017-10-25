المجلس الوطني لثورة الارز بعث بمذكرة الى الرؤساء والراعي عن وضعي اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

اصدر المجلس الوطني لثورة الأرز مذكرة الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والنائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم والنواب والوزراء، عن وضعي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، جاء فيها: تحية عطرة، ونرفع مذكرتنا هذه آملين من جانبكم إحالتها إلى […] أقراء المزيد من المصدر