بيان عن مجلس القضاء الاعلى عن القرار الظني الصادر في قضية اغتيال قضاة محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999

صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان حول القرار الظني الصادر في قضية اغتيال قضاة محكمة الجنايات على قوس المحكمة الحاصلة بتاريخ 8 حزيران 1999، وجاء فيه: “قرر المحقق العدلي القاضي بيار فرنسيس، اتهام المدعى عليهم احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن” ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ”أبو عبيدة” وإبراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين […] أقراء المزيد من المصدر