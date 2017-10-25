صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان حول القرار الظني الصادر في قضية اغتيال قضاة محكمة الجنايات على قوس المحكمة الحاصلة بتاريخ 8 حزيران 1999، وجاء فيه: “قرر المحقق العدلي القاضي بيار فرنسيس، اتهام المدعى عليهم احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن” ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ”أبو عبيدة” وإبراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » بيان عن مجلس القضاء الاعلى عن القرار الظني الصادر في قضية اغتيال قضاة محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999
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