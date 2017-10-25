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  تدريس الإسلام في مدارس اسبانيا والإفتاء المصرية ترحب

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بموافقة أسبانيا على تدريس الإسلام في مدارسها، حيث أعلنت وزارة التعليم في أسبانيا أنه بدءاً من العام المقبل سيتم تدريس الإسلام في المدارس. ويأتي ذلك القرار، بعدما وصلت نسبة الطلاب المسلمين في المدارس إلى 6.6% من إجمالي عدد الطلاب، ما يجعل تدريس الإسلام أمراً إلزامياً في […] أقراء المزيد من المصدر

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