حماده أطلق العمل بالقرض والهبة الدوليين للتعليم

أطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده “العمل بالقرض والهبة المخصصين للتربية وتحسين نوعية التعليم وتجديد المناهج التربوية ورفع مهارات أفراد الهيئة التعليمية وبناء وتجهيز المباني المدرسية، في إحتفال أقيم اليوم في وزارة التربية في حضور النائب الدكتور خالد زهرمان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، ممثلة اليونيسيف تانيا تشابويزا، مدير مكتب الأونيسكو […] أقراء المزيد من المصدر