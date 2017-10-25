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سامي الجميل: التاريخ سيحاسب كل من ساهم بصفقة سلمت حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم للآخرين

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

غرد رئيس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر “تويتر”، وقال: “التاريخ سيحاسب كل من تواطأ أو تخاذل أو ساهم بصفقة سلمت حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم للآخرين”. وارفق الجميل التغريدة بمقتطف من كلام الرئيس الايراني الذي قال فيه: “مكانة الامة الايرانية في المنطقة اليوم أكبر من اي وقت مضى”. وتساءل “اين من الممكن، في العراق وسوريا […] أقراء المزيد من المصدر

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