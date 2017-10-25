سيناريوهات الحرب بين “حزب الله” و “إسرائيل”

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن الوسط السياسي الإسرائيلي مشغول، اليوم، بموضوع الحرب المقبلة مع لبنان و”حزب الله”، كما أن إسرائيل تدرس سيناريوهات الحرب المختلفة والأسباب التي ستشعلها. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الطبقة السياسية الإسرائيلية على أنواعها تؤكد، أن تحريك ونقل “حزب الله” اللبناني لترسانته وصواريخه الدقيقة والحديثة إلى الحدود الجنوبية المحاذية لإسرائيل ستكون الشرارة […] أقراء المزيد من المصدر