آخر الأخبار
Home » لبنان » سيناريوهات الحرب بين “حزب الله” و “إسرائيل”

سيناريوهات الحرب بين “حزب الله” و “إسرائيل”

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن الوسط السياسي الإسرائيلي مشغول، اليوم، بموضوع الحرب المقبلة مع لبنان و”حزب الله”، كما أن إسرائيل تدرس سيناريوهات الحرب المختلفة والأسباب التي ستشعلها. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الطبقة السياسية الإسرائيلية على أنواعها تؤكد، أن تحريك ونقل “حزب الله” اللبناني لترسانته وصواريخه الدقيقة والحديثة إلى الحدود الجنوبية المحاذية لإسرائيل ستكون الشرارة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com