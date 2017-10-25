شركات الطيران.. بدء قواعد أمنية جديدة تشمل مقابلات أمنية مع الركاب

ذكرت شركات طيران، أن قواعد أمنية جديدة، تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسرِي، اعتباراً من الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة، وذلك امتثالاً لمتطلبات حكومية، الغرض منها تجنُّب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات. وقالت الشركات التي اتصلت بها رويترز، إن الإجراءات الجديدة، التي قد تشمل مقابلات أمنية وجيزة […] أقراء المزيد من المصدر