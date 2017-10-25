صحيفة إسرائيلية: أوباما سمح لإيران بالتوغل فى الشرق الأوسط عن طريق العراق

أكدت صحيفة “الجيمنر” الإسرائيلة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان السبب وراء قيادة إيران للولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط. وتابعت أن المعارك ضد تنظيم داعش كشفت عن الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة التي وقعت فيها الولايات المتحدة فى معركتها ضد التنظيم، ما أتاح الفرصة لإيران بالتوغل فى المنطقة. وأشارت إلى أن طهران لديها سياسة واضحة […] أقراء المزيد من المصدر