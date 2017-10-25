عاجل: إجراءات جديدة على الرحلات الجوية  إلى الولايات المتحدة

عاجل: واشنطن تعلن عن إجراءات أمنية جديدة على الرحلات الجوية الخارجية إلى الولايات المتحدة. ‏الإجراءات الأمريكية تشمل تعزيز فحص الركاب والأجهزة الإلكترونية وزيادة النظم الأمنية. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmالديار : حرب على مواقع […] أقراء المزيد من المصدر