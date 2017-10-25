آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: توقيف أفراد أكبر شبكات تصنيع وتهريب المخدرات

عاجل: توقيف أفراد أكبر شبكات تصنيع وتهريب المخدرات

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

أعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة انه بنتيجة المتابعة والرصد الميداني والإستعلامي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات تصنيع وترويج وتهريب حبوب الكبتاغون و مادة حشيشة الكيف لما تشكله من خطر شديد على المجتمع وعلى سمعة لبنان في الخارج, تمكنت الشعبة من رصد و توقيف شبكة كبيرة لتصنيع […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com