أعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة انه بنتيجة المتابعة والرصد الميداني والإستعلامي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات تصنيع وترويج وتهريب حبوب الكبتاغون و مادة حشيشة الكيف لما تشكله من خطر شديد على المجتمع وعلى سمعة لبنان في الخارج, تمكنت الشعبة من رصد و توقيف شبكة كبيرة لتصنيع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: توقيف أفراد أكبر شبكات تصنيع وتهريب المخدرات
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!