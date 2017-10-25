عاجل: جريح بتدهور سيارة على المدفون نقل الى مستشفى البترون

عاجل: جريح نتيجة تدهور سيارة على اوتوستراد المدفون المسلك الغربي نقل الى مستشفى البترون للمعالجة أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيقتيل صدما […] أقراء المزيد من المصدر