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عاجل من جبيل: توقيف سوري  والتهمة تزوير 

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، وبعد ورود عدة شكاوى من المواطنين عن تعرضهم لأعمال نصب وتزوير من قبل أحد الأشخاص في منطقة جبيل، من توقيف الفاعل ويدعى م.ب (سوري ). وبالإستعلام عنه، تبين وجود بلاغ خلاصة حكم في حقه ومذكرة توقيف بجرم تزوير شيكات واستيلاء على أموال الغير. أودع الموقوف القضاء المختص بعد […] أقراء المزيد من المصدر

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