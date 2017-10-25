عاجل: ‏توقيف “عمر ابو لقمة” لمشاركته باشكال في ⁧‫طرابلس

عاجل: دورية من مخابرات الجيش أوقفت “عمر ابو لقمة” لمشاركته في الاشكال الفردي في طرابلس (صوت لبنان 93.3) أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح […] أقراء المزيد من المصدر
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