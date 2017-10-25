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فيديو: الجيش السوري يستولي على كميات كبيرة من أسلحة داعش

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

فيديو: الجيش السوري يستولي على كميات كبيرة من أسلحة داعش أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانتنسيقية لقاء الاحزاب ردت على السبهان: تعكس التآمر على المقاومة ومحورهابدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محاموننجاة عائلة […] أقراء المزيد من المصدر

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