فيديو.. متصلة تسأل: “ما حكم الدين في مشاهدة الزوج أفلام إباحية؟”… شاهد كيف ردت عليها الداعية المصرية !

طرحت متصلة سؤالا على الداعية الإسلامية المصرية د.نادية عمارة، في حلقة الامس من برنامج “قلوب عامرة” المذاع على قناة “On Ent”، عن حكم الدين في مشاهدة الزوج للافلام الاباحية. بدورها سألت الدكتورة عمارة السيدة : “هل هو طالب منك أشياء معينة وانت لا تقومين بها فلذلك يشاهد هذه الافلام ان هذا انحراف هو فيه؟” واضافت […] أقراء المزيد من المصدر