قليموس: سنة 1948 طلب البطريرك  فتح أبواب الاديرة أمام الفلسطينيين.. وذلك لم بشفع بعض الدخلاء

علق رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس، في بيان، على الاصوات المنتقدة لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وقال: “يتحفنا بعض المدفوعين بأجندات سياسية معروفة الغايات وواضحة المقاصد، بتصريحات مستفزة يشوبها الافتئات، تتناول مواقف البطريرك الراعي، وآخرها ما صدر خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية – من موضوعي عودة النازحين السوريين الى بلادهم […] أقراء المزيد من المصدر