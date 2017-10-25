اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » كما الفرير.. المدارس الكاثوليكية ترفض دفع التزامها.. وراهبات القلبين الاقدسين أكدت ان السلسلة حقٌ مقدس
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