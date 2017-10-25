لجنة مقام سيدة زحلة أكدت التقيد بالتوجيهات بشأن امتناع العلمانيين عن إلقاء الخطب في الكنائس

أكدت لجنة مقام سيدة زحلة والبقاع في بيان، “التقيد التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة في 23 آذار 2015 عن السادة أساقفة زحلة والبقاع بشأن امتناع العلمانيين عن إلقاء الخطب والادلاء بالتصريحات من داخل الكنائس والاماكن الدينية، وذلك بعد أن تناولت بعض الخطب مقامات روحية ومسؤولين راعويين بإساءات تتنافى مع جوهر الدين المسيحي القائم على المحبة والتسامح […] أقراء المزيد من المصدر