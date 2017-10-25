ميقاتي طلب من قمر الدين اتخاذ الاجراءات السريعة لحل ازمة روائح مكب النفايات في طرابلس

أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا برئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، طالبا منه اتخاذ الاجراءات الآنية والسريعة لحل أزمة الروائح الناتجة عن مكب النفايات قرب طرابلس، اضافة الى الاسراع في الاجراءات الدائمة لحل ازمة المكب وما يسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة على المدينة وأهلها . أخبار قد تهمكحظك اليوم الخميس […] أقراء المزيد من المصدر