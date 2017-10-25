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ندوة في AUCE عن النظام الضريبي: خلاص لبنان بالانتقال من الريعي الى الاكثر عدالة وتوازنا

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

عقدت في مبنى الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم AUCE – بدارو، ندوة بعنوان “النظام الضريبي عدالة وتنمية”، تحدث فيها رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد عبد الغني ومدير “المؤسسة اللبنانية للخدمة الضريبية” النقيب امين صالح وادارها خبير المحاسبة عباس عياد. عبد الغني بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، قال عبد الغني: “نحن نعيش في بلد لا يمتلك ما يكفي […] أقراء المزيد من المصدر

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