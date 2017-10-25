القاضي ابراهيم ادعى على سبعة اشخاص بينهم ثلاثة موظفين في الجمارك في جرم تزوير بيانات جمركية واختلاس اموال عامة أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: الادعاء على ٧ اشخاص بينهم ٣ موظفين في الجمارك في جرم تزوير
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