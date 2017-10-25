عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي و حركة المرور كثيفة في المحلة التحكم المروري أخبار قد تهمكحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةعاجل 🔴 وفاة طفل غرقا ببركة مياه في حرار عكارفيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: جرحى في جل الديب نتيجة تصادم بين مركبتين
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!