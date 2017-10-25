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‏عاجل: جرحى في ⁧‫جل الديب‬⁩ نتيجة تصادم بين مركبتين

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

‏عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩ المسلك الشرقي و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏التحكم المروري أخبار قد تهمكحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنيةعاجل 🔴 وفاة طفل غرقا ببركة مياه في حرار عكارفيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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