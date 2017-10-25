‏عاجل: قائد الجيش يقاطع اجتماعاً بسبب حضور رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 

الولايات المتحدة: قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يقاطع اجتماعاً في واشنطن بسبب حضور رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة […] أقراء المزيد من المصدر
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