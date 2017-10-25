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‏عاجل: يواصل الاهالي في ⁧‫حي السلم‬⁩ احراق الاطارات 

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

‏يواصل الاهالي في ⁧‫حي السلم‬⁩ احراق الاطارات احتجاجاً على ازالة 4 مخالفات من قبل اتحاد بلديات الضاحية أخبار قد تهمكمصر لبان كي مون: تصريحاتك بشأن مقتل السودانيين مرفوضةوفاة رجل بعد إضرامه النار بنفسه في ميونيخعاجل: زلزال بقوة ٥.٤ د. يضرب طاجيكستان مفرزة استقصاء الجنوب في النبطية توقف 7 اشخاص بجرم الدعارة والاتجار بالبشراتحاد الجعفرية ينظم وقفة […] أقراء المزيد من المصدر

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