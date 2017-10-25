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‏مصادر في ⁧‫التنظيم المدني‬⁩: نستغرب سماح ⁧‫المشنوق‬⁩ للبلديات ببناء من 3 طبقات

Posted by on October 25, 2017 0 Comment

‏مصادر في ⁧‫التنظيم_المدني‬⁩ لـ”LBCI”: نستغرب منح ⁧‫المشنوق‬⁩ البلديات صلاحيات السماح ببناء من 3 طبقات أخبار قد تهمكانفجار عدد من السيارات🔴 حريق ضخم في مجمع تجاري بموسكوعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمعاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين كيف تدخل الجامعة في ألمانيا؟عاجل: وسائل اعلام في […] أقراء المزيد من المصدر

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