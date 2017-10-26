ابراهيم افتتح مركزا للامن العام في الغبيري: استحداث هذا المركز لضمان سياسة الانماء المتوازن

افتتح المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد ظهر اليوم، مركز أمن عام “المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي المؤقت” في منطقة الغبيري، في احتفال حضره النواب: بلال فرحات، علي عمار، آلان عون، وناجي غاريوس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المعاون السياسي للأمين العام ل”حزب الله” حسين خليل، رئيس لجنة التنسيق […] أقراء المزيد من المصدر