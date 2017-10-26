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ابراهيم افتتح مركزا للامن العام في الغبيري: استحداث هذا المركز لضمان سياسة الانماء المتوازن

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

افتتح المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد ظهر اليوم، مركز أمن عام “المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي المؤقت” في منطقة الغبيري، في احتفال حضره النواب: بلال فرحات، علي عمار، آلان عون، وناجي غاريوس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المعاون السياسي للأمين العام ل”حزب الله” حسين خليل، رئيس لجنة التنسيق […] أقراء المزيد من المصدر

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