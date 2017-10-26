الأمم المتحدة تحمّل “الأسد” مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون

أفاد تقرير للأمم المتحدة الخميس بأنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم قاتل بغاز السارين في إبريل. وجاء في التقرير الذي نشرته “فرانس برس”، أنّ لجنة التحقيق “واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 إبريل 2017”. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته […] أقراء المزيد من المصدر