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الأمم المتحدة تحمّل “الأسد” مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

أفاد تقرير للأمم المتحدة الخميس بأنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم قاتل بغاز السارين في إبريل. وجاء في التقرير الذي نشرته “فرانس برس”، أنّ لجنة التحقيق “واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 إبريل 2017”. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته […] أقراء المزيد من المصدر

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