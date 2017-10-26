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الجماعة الإسلامية في شحيم ردت على الحجار: وزارة الصحة وضعت اسم أحمد الصغير في تشكيل مجلس ادارة مستشفى سبلين

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

رد مكتب شحيم الإداري في الجماعة الإسلامية على بيان للنائب الحجار جاء فيه:” لم تكن من أدبيات الجماعة الإسلامية يوما أو أسلوبها أن تدخل في سجال مع أحد من القوى السياسية القريبة أو البعيدة ولكن حجم المغالطات التي وردت في بيان النائب محمد الحجار دفعنا إلى إصدار هذا التعقيب لنحتكم جميعا للرأي العام وننزل عند […] أقراء المزيد من المصدر

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