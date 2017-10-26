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الجماعة الاسلامية استغربت استبدال اسم احمد الصغير بمرشح آخر لرئاسة مجلس ادارة مستشفى سبلين الحكومي

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

إستغربت الجماعة الاسلامية في جبل لبنان “عملية استبدال اسم احمد الصغير الذي كان موجود اسمه في مرسوم التعيين لمجلس ادارة مستشفى سبلين الحكومي للمصادقة عليه، وتم نشره في وسائل الاعلام، بمرشح آخر من تيار معروف”. ورأت الجماعة في بيان، ان “ما حصل مؤشر سيكون له انعكاساته السلبية على بعض العلاقات المستقبلية”. وقال بيان الجماعة: “تتقدم […] أقراء المزيد من المصدر

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