الحريري تابع مع وفود شؤونا اقتصادية وزير خارجية المالديف: لدينا رغبة كبيرة بتطوير العلاقات وتشجيع المستثمرين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي، وزير خارجية المالديف الدكتور محمد عاصم، يرافقه القنصل الفخري للمالديف في لبنان محمد فقيه، وجرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. بعد اللقاء، قال عاصم: “زيارتنا لرئيس الحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ونحن لدينا رغبة كبيرة بذلك، وخصوصا على […] أقراء المزيد من المصدر