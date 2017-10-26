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المرعبي لوفد سويدي: لا تفرغوا الشرق من المسيحيين

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال استقباله منسقة شؤون الهجرة واللاجئين في وزارة الخارجية السويدية السفيرة نيكولا كليس، يرافقها السفير السويدي في لبنان يورغن ليندستروم، تأكيده “ضرورة توجيه المشاريع إلى المجتمعات المضيفة في المناطق النائية التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين السوريين، وان ينصب التركيز على إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمستشفيات، […] أقراء المزيد من المصدر

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