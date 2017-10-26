 بجرم تزوير لمصلحة اللاجئين السوريين.. المخابرات أحالت على القضاء حسين بهرام شيخ موسى وعبد الرزاق محمد الشواخ

مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص السوريين حسين بهرام شيخ موسى وعبد الرزاق محمد الشواخ صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوريين حسين بهرام شيخ موسى وعبد الرزاق محمد الشواخ، لتجّول الأول في الأراضي اللبنانية بأوراق مزوّرة، استحصل عليها من الثاني الذي يعمل مع شبكة تضمّ أشخاصاً […] أقراء المزيد من المصدر