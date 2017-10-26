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تركيا تدرب أكثر من 5 آلاف سوري للعمل كشرطة في المناطق المحررة

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

توحيد إدارة المعابر وتسليمها للحكومة المؤقتة والبدء بالانتقال إلى مرحلة الجيش النظامي على مرحلتين ايران والأسد يحاولان طمس معالم الأمويين التاريخية في حلب بحجة الترميم هل تعرف سورية عملية إعادة إعمار قريبا؟ أشرفت أكاديمية الشرطة التركية على تدريب 5 آلاف و631 سوريا للعمل كشرطيين بالمناطق المحررة في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، بحسب مصادر […] أقراء المزيد من المصدر

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