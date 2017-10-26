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جعجع ثمن موقف فرنجية وقيادات زغرتا: نتابع عملنا دائما بإلحاح ونقرع الأبواب للوصول الى ما نريد

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

ثمن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع “موقف كل القيادات الزغرتاوية ميشال معوض، جواد بولس، وكل الشخصيات”، وقال:”أتوقف بالتحديد عند موقف النائب سليمان فرنجية، لأن موقف هذه القيادات الزغرتاوية لم يترك المجال لبعض صغار النفوس من تحوير واقعة صغيرة وأخذها الى مكان آخر بغية تفسيرها بشكل مغاير”، واعرب عن أسفه أنه “ما زال هناك […] أقراء المزيد من المصدر

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