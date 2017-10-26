رابطة متفرغي اللبنانية: تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الاستفادة من درجتين استثنائيتين أسوة بالقضاة

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، وأصدرت بيانا أعلنت فيه أنها “ناقشت جدول أعمالها وتوقفت عند مشروع القانون المطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم والمتعلق بتعديل المادة السادسة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 الذي يقضي باستفادة بعض القضاة المتدرجين في حينه، من الدرجتين […] أقراء المزيد من المصدر