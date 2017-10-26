ريتا برصونا: وافقتُ على العودة إلى لبنان لـ «أصحاب 3»… لكنني لم أوافق على النص كاملاً بعد

ريتا برصونا ممثّلة حاضرة بقوة في الدراما اللبنانية، رغم ابتعادها خلال الأعوام الماضية، بسبب ظروف زواجها. نوّعتْ بين الكوميديا والدراما كما قدّمت أعمالاً دينية، والكل يذكرها في مسلسل وفيلم “غنوجة بيا» و”ذكرى» والعديد من الأعمال الأخرى. برصونا، التي توجد حالياً في لبنان لتصوير مسلسل بعنوان “أصحاب 3»، تحدّثتْ لـ “الراي» عن غيابها وحضورها وتجربتها الجديدة […] أقراء المزيد من المصدر