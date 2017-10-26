عاجل: النواب الأميركي يقر مشروع قانون عقوبات على إيران

مجلس النواب الأميركي يقر بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرتنسيقية لقاء الاحزاب ردت على السبهان: تعكس التآمر […] أقراء المزيد من المصدر
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