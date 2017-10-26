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عاجل: انفجار يقتل 27 ويصيب 35 فى إندونيسيا

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

قُتل 27 شخصًا وأصيب 35 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار فى مصنع ألعاب نارية، غرب عاصمة إندونيسيا، جاكرتا. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فى الشرطة ورجال الإطفاء، أن جميع الضحايا من عمال المصنع الموجود بمنطقة تانجيرانج جنوب غرب جاكرتا، والذى دُمِّرَ تمامًا بحسب ما ذكره مصدر مسؤول فى الشرطة الإندونيسية. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب […] أقراء المزيد من المصدر

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