ذكرت شبكة شام الاخباربة انه تم نصب كمين محكم من قبل عناصر فيلق الرحمن أدى مقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات الأسد في تفجير العقدة الرئيسية لشبكة الأنفاق. أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانسامي الجميل الضرائب […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: عناصر فيلق الرحمن تقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات الأسد
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