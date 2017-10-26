عاجل: عناصر ⁧‫فيلق الرحمن‬⁩ تقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات الأسد 

ذكرت شبكة شام الاخباربة انه تم نصب كمين محكم من قبل عناصر ⁧‫فيلق الرحمن‬⁩ أدى مقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات الأسد في تفجير العقدة الرئيسية لشبكة الأنفاق. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانسامي الجميل الضرائب […] أقراء المزيد من المصدر