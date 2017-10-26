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عاجل: وفاة شخص في النبطية اثر تعرضه لصعقة كهرباذية

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

وفاة شخص في مدينة النبطية اثر تعرضه لصعقة كهرباذية في منزله أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرتنسيقية لقاء الاحزاب ردت على السبهان: تعكس التآمر على المقاومة ومحورهاعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر

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