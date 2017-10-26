علوش اثنى على مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية: مشروع وطني جامع يجب أن ندافع عنه جميعا

رأى النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، بعد لقائه رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في المبادرة التي اطلقها:”طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، “عنوانا لدور كبير تلعبه طرابلس في بنية الإقتصاد الوطني، وتستلزم توسيع قاعدة الإقتصاد لتتكامل دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية على المستوى الوطني ويتعزز بالتالي دور المؤسسات في العملية السياسية وتوفير التوزيع العادل للثروات الوطنية […] أقراء المزيد من المصدر