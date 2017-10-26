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فيديو.. لحظة موت زعيم طائفة وثنية بعد “غليانه” في وعاء معدني حبس نفسه فيه وأُوقدت تحته النار

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

تسببت طقوس خرافية في وفاة زعيم إحدى الديانات الوثنية في مقاطعة بيراك في ماليزيا، حيث فقد الوعي بعدما حبس نفسه داخل وعاء معدني موضوع على مقعد أوقدت تحته النيران. وسمع الحاضرون للطقوس صوت استغاثة زعيمهم (65 عاماً) بعدما قضى نصف ساعة داخل الوعاء الحار، ما تسبب في فقدانه للوعي ووفاته بعد ذلك بفترة وجيزة. وعثر […] أقراء المزيد من المصدر

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