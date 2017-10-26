قناة إيرانية خاصة بسوريا تبدأ بثها قريبا

ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن قناة تلفزيونية إيرانية، ستبدأ بثها قريبا حول سوريا. ونقلت “سبوتنيك” عن مصدر في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قوله إن طهران تبحث مسألة إنشاء قناة تلفزيونية خاصة في سوريا باسم “العالم سوريا”. وذكر المصدر أنه “القناة ستكون خاصة بالشؤون السورية، وستبث باللغة العربية من طهران”. ووفقا لـ”سبوتنيك” فإن “العالم سوريا”، تأتي […] أقراء المزيد من المصدر