مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان الخميس 26/10/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” ليل السبت-الأحد مختلف عن سوابقه ففيه أمطار ورعد وبرق ومعه تأخير الساعة ساعة عملا بالتوقيت الشتوي. وليل الإثنين-الثلاثاء مميز ففيه حوار سبعة مديري اخبار محطات تلفزة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة مرور سنة على توليه مقاليد الرئاسة. ونهار غد الجمعة فيه ايضا مواقف رئاسية خلال حفل بدء […] أقراء المزيد من المصدر