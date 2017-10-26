ولي العهد السعودي: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً. وقال ارامكو (للاكتتاب العام) يمضي قدما صوب التنفيذ العام المقبل وقيمة الشركة بعد الطرح قد تصل إلى أكثرمن تريليوني دولار. وعن حرب اليمن فقال انها ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى “حزب الله» آخر على حدود السعودية. أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت […] أقراء المزيد من المصدر