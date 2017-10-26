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‏عاجل: جريح نتيجة حادث صدم في ⁧‫الصالومي‬⁩ 

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

‏عاجل: جريح نتيجة حادث صدم محلة ⁧‫الصالومي‬⁩ باتجاه ⁧‫الحايك‬⁩ ⁧‫ التحكم المروري‬⁩ أخبار قد تهمك وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار عاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع‏عاجل: تصادم بين 4 سيارات على طريق ⁧‫اليرزة‬⁩ صعودا الجنس مقابل بطاقات تشريج يبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل وقعتم ضحية […] أقراء المزيد من المصدر

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