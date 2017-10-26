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‏عاجل: رئيس ⁧‫كتالونيا‬⁩ يحل البرلمان ويدعو لانتخابات في 20 ديسمبر

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

‏عاجل: رئيس إقليم ⁧‫كتالونيا‬⁩ يحل البرلمان ويدعو لانتخابات في 20 ديسمبر أخبار قد تهمكمصري يحرق حبيبته ووالدتها وشقيقتها وعريسها بـ”المولوتوف”طائرات للإسناد الجوي في حامات البترون‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡدخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب […] أقراء المزيد من المصدر

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