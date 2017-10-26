آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏⁧‫‬⁩‏⁧‫عاجل: العبادي‬⁩ لن نقبل الا بألغاء ⁧‫الأستفتاء‬⁩ باقليم ⁧‫كردستان‬⁩

‏⁧‫‬⁩‏⁧‫عاجل: العبادي‬⁩ لن نقبل الا بألغاء ⁧‫الأستفتاء‬⁩ باقليم ⁧‫كردستان‬⁩

Posted by on October 26, 2017 0 Comment

‏⁧‫‬⁩ ‏⁧‫عاجل: العبادي‬⁩ لن نقبل الا بألغاء ⁧‫الأستفتاء‬⁩ باقليم ⁧‫كردستان‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرشرطة دبي تلم شمل […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com