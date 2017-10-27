إفراج مشروط” عن 2800 وثيقة بشأن اغتيال كينيدي

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 2800 وثيقة بشأن التحقيقات في اغتيال جون كينيدي عام 1963، فيما سيتم مراجعة الوثائق المتبقية على مدى 180 يوما. وأوضح المسؤولون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر حجب بعضها لمزيد من المراجعة بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه). ويعني قرار […] أقراء المزيد من المصدر